Kazanın nedeni ne?

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında yaşamını yitirmesinden sonra gözler kazanın sebeplerine çevrildi...

Katar merkezli Al-Jazeera'ya konuşan havacılık uzmanı Kyle Bailey kaza sırasında "ciddi bir kontrol edilebilirlik sorunu" olabileceğini söyledi.

Bailey, pilotun "mayday" yani acil durum çağrısı yapmadığını vurgulayarak, "Bir helikopterin uçuş ortasında ciddi bir teknik sorun yaşaması halinde pilotun ilk görevi uçağı uçurmak, iletişim ise ikinci planda kalır" dedi.

Havacılık uzmanı, "Temelde herhangi bir iletişim görmedik... çünkü pilot muhtemelen helikopteri indirmeye ya da havada tutmaya odaklanmıştı" dedi. Bailey, "Helikopterin iki parça halinde olmasından kuyruk rotorunun büyük olasılıkla kesildiği anlaşılıyor ve bu da ana rotor kanadının kuyruğa çarpmasının bir sonucu olabilir" ifadesini kullandı.

Al-Jazeera'ya konuşan uzman, "Bu, pilotun helikopteri indirmek için manevra yaptığı sırada oluşan aerodinamik kuvvetlerden ya da muhtemelen teknik bir sorundan kaynaklanmış olabilir" derken bir diğer ihtimalin de kuyruk rotoru arızası olduğunu vurguladı.

Bailey, "Helikopterin saat yönünde ya da saat yönünün tersine 360 derece döndüğü spiral hareketi görürsek, bu kuyruk rotorunun arızalandığını ve kontrolden çıktığını gösterebilir" derken olumsuz hava koşulları ve dağlık arazinin de ölümcül kazaya sebebiyet vermiş olabileceğini söyledi.

Öte yandan uluslararası medya kuruluşları İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle bu tür araçların yedek parça ve tamirinin zorlaştığına dikkat çekti.

