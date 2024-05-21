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Enkazı, Akıncı buldu

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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İnsansız Hava Aracı Akıncı'nın termal yani ısıyı takip eden kamerası, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin öldüğü helikopterin yerini buldu

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Enkazı, Akıncı buldu
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopterin enkazı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait taarruzi insansız hava aracı Akıncı sayesinde tespit edildi. Uçağın paylaştığı koordinatlara giden ekipler cenazelere ulaştı.
Akıncı, dağlık arazide, sislerin içinde saatlerce belirlenemeyen enkaz alanını 15. saatte tespit etti. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette yer alanların cenazelerine ulaşılmasını sağladı.
Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın en büyük artılarından biri elektro-optik merceklerle donatılmış olması. Termal kameralar ısı duyarlılıkları sayesinde aradan saatler geçse de herhangi bir cismin konumu belirleyebiliyor
 
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