Kasırga yerle bir etti

ABD’nin Iowa eyaletinde yaşanan şiddetli kasırgaların çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi

ABD’nin Iowa eyaletine bağlı Greenfield'i şiddetli kasırgalar vurdu.2 bin kişinin yaşadığı Greenfield kasabasının, "tüm zamanların en ölümcül kasırgasına maruz kaldığı" ifade edildi.Kasırgada evler ve işyerleri yıkıldı, arabalar parçalandı, enkazlar etrafa saçıldı.Iowa polisi, düzenlediği basın toplantısında çok sayıda ölüm olduğunu doğruladı ancak rakam vermedi.Kasabanın hastanesi zarar gören binalar arasında yer alırken yaralanan çok sayıda kişinin farklı bölgelerdeki hastanelere gitmek zorunda kaldığı bildirildi.Iowa yetkilileri, Greenfield'ın büyük bir bölümünün harap hale geldiğini söyledi.Nebraska, Illinois ve Wisconsin de kasırga ve şiddetli yağmur dolayısıyla elektrik kesintileri yaşandı.