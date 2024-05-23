banner913
banner932
Arıklı'ya istifa çağrısı
Arıklı'ya istifa çağrısı
14 0
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
25 0
 
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
20 0
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
49 0
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
30 0
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
33 0
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
62 0
banner1032
banner1038

Kasırga yerle bir etti

banner1020

ABD’nin Iowa eyaletinde yaşanan şiddetli kasırgaların çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi

banner974
Kasırga yerle bir etti
banner971
ABD’nin Iowa eyaletine bağlı Greenfield'i şiddetli kasırgalar vurdu.
2 bin kişinin yaşadığı Greenfield kasabasının, "tüm zamanların en ölümcül kasırgasına maruz kaldığı" ifade edildi.
Kasırgada evler ve işyerleri yıkıldı, arabalar parçalandı, enkazlar etrafa saçıldı.
Iowa polisi, düzenlediği basın toplantısında çok sayıda ölüm olduğunu doğruladı ancak rakam vermedi.
Kasabanın hastanesi zarar gören binalar arasında yer alırken yaralanan çok sayıda kişinin farklı bölgelerdeki hastanelere gitmek zorunda kaldığı bildirildi.
Iowa yetkilileri, Greenfield'ın büyük bir bölümünün harap hale geldiğini söyledi.
Nebraska, Illinois ve Wisconsin de kasırga ve şiddetli yağmur dolayısıyla elektrik kesintileri yaşandı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.