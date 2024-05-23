İran'da üç günlük cenaze

İran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 3 gün sürecek cenaze törenlerine on binlerce kişi katıldı

İran’da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için önceki gün Tebriz’de cenaze töreni gerçekleştirildi.Reisi'nin naaşı, üç gün sürmesi planlanan cenaze törenleri kapsamında dün ikinci durağı olan Tahran'a ulaştı.HAVALİMANINDA DUYGUSAL ANLARHükümet ve askeri yetkililer Reisi'nin cenazesinin getirildiği havalimanını kırmızı halı ile kapladılar. Askerler tabutu taşırken pek çok kişinin ağladığı ve yas tuttuğu kameralara yansıdı.Devlet medyasının yayınladığı görüntülere göre, başkanlık uçağında bir koltuk boş bırakılmış, sadece siyah kumaşla örtülmüştü ve üzerine Reisi'nin resmi yerleştirilmişti.Mevcut Dini Lider Ayetullah Hamaney'in potansiyel halefi olarak görülen 63 yaşındaki din adamı Reisi, pazar günü ülkenin dışişleri bakanı da dahil olmak üzere diğer üst düzeyyetkililerle birlikte bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.CENAZE TÖRENİ TEBRİZ'DE BAŞLADICenaze töreni, salı günü helikopterin düştüğü İran'ın kuzeybatı dağlık bölgesinin en büyük şehri olan Tebriz kentinde cenaze namazı ve geçit töreniyle başladı.Cenazeler Tebriz’deki törenin ardından Kum kentine götürüldü. Kum, dini öneminin yanı sıra Reisi’nin dini eğitim aldığı yer.İKİNCİ DURAK TAHRANTahran’da on binlerce kişi Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi’nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi için düzenlenen veda törenine katıldı.Başkentteki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törende, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri de yer aldı.Törene Reisi ve beraberindeki 7 kişinin cenazeleri de getirildi. Cumhurbaşkanlarına veda eden Tahranlılar ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu.YILMAZ VE FİDAN DA TAHRAN'DACumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi’nin taziye törenine katılmak için Tahran’a gitti.Devlet ve hükümet başkanları ile bakanların katıldığı törende Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.Yarın İran’ın en kutsal kenti Meşhed’de düzenlenecek törenin ardından Reisi’nin cenazesi burada defnedilecek.Yerel saatle 14.20’de Mehrebad Havalimanı’na ulaşan Yılmaz ve Fidan, törenin düzenlendiği Tahran Uluslararası Konferans Merkezi’ne geldi.Reisi, Abdullahiyan ve Musevi’nin tabutlarının önünde dua eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan, vekaleten görevi devralan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir’e ve İranlı yetkililere taziyelerini iletti.