Kargo kutusuna giren kedi, binlerce kilometre uçtu

ABD'de evcil bir kedi, iade edilecek bir kargo paketine gizlice girince, binlerce kilometre uzağa uçtu. Kimliği çiple tespit edilen kedi, bir hafta sonra ailesine kavuştu

ABD'li bir çift,utangaç kedileri Galena aniden ortadan kaybolması ile büyük bir üzüntü yaşamışlardı. Nisan ayı başında kaybolan kedileri için geniş çaplı arama çalışmaları başlatmış ancak Galena'yı hiçbir yerde bulamamışlardı.

Yaklaşık bir hafta sonra evlerine binlerce kilometre uzaklıktaki California eyaletinden bir veterinerden gelen telefon ise onları ABD televizyonlarına çıkardı.

CALİFORNİA'YA GİTMİŞ

Ailenin kargo paketlerinden birine kimsenin fark etmediği bir sırada giren yaramaz kedi Galena, kutunun içinde bir hafta kalmış, binlerce kilometre yol kat etmiş ve bir hafta sonra California'daki bir amazon çalışanı tarafından kurtarılmıştı.

Günlerce aç ve susuz kalmasına rağmen kedinin sağlık durumu iyi olduğu açıklanırken, kedinin sahibi Carrie Clark, Utah’taki KSL TV kanalına yaptığı açıklamada, kedisinin kutuları çok sevdiğini söyledi.

Amazon çalışanı kediyi, çelik burunlu iş ayakkabısının da bulunduğu bir kutunun içerisinde fark etti. Daha sonra kedi veterinere götürüldü.

Kedinin mikroçipi sayesinde Carrie Clark’ın iletişim bilgilerine ulaşıldı. Kediyi tedavi eden veteriner Clark’a ulaşarak durumu aktardı.

"BUNUN KÖTÜ BİR ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Clark, "İlk başta veterinere inanmadım. Bunun kötü bir şaka olduğunu düşündüm” dedi.

Clark ve kocası, kedilerine kavuşmak için Utah’tan California’ya yaklaşık 1000 km uçtu.

Galeana’nın kendilerini görmesinin ardından yaşadığı mutluluğu dile getiren Clark, "Bizi görür görmez titremeyi bıraktı. Kucağıma alır almaz da rahatladı. İnanılmaz bir kavuşmaydı" dedi.

KUTUDAKİ DELİK HAVA ALMASINI SAĞLAMIŞ

Kutunun kenarlarından birindeki delik, kedinin hava almasını sağladı. İyi hava koşulları nedeniyle sıcaklık ya da soğukluk da onu kötü etkilemedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Clark kedi sahiplerine "Lütfen mikroçip taktırmayı ihmal etmeyin" tavsiyesinde bulundu ve "Amazon kutularınızı da üç-dört kez kontrol edin" dedi.

