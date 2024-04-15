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İran'ın bazı füzeleri Irak'a düştü

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İran'ın bazı füzeleri Irak'a düştü
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İran'ın gece saatlerinde başlattığı saldırıda bazı füzeler İsrail yerine Irak'a düştü. Söz konusu füzelerin fotoğrafları da ortaya çıkarken bir intihar dronunun elektrik tellerine takıldığı görüntü dünya medyasında ses getirdi.
 
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