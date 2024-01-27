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Kahveye Viagra atarak iş arkadaşlarını zehirlemeye çalıştı

Bir fabrikada temizlik işçisi olarak çalışan kadının iki iş arkadaşını zehirlemek için ortak kahve makinesine Viagra attığı ortaya çıktı

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Kahveye Viagra atarak iş arkadaşlarını zehirlemeye çalıştı
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İngiltere'nin Dover kentindeki bir yangın koruma ürünleri üreticisinin fabrikasında çalışan 62 yaşındaki temizlik görevlisi Karen Beale, iş arkadaşlarını zehirlemeye çalıştığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı. 
Aynı fabrikada görevli iki arkadaşını zehirlemeye çalıştığı iddia edilen Beale'nin hazır kahve granüllerinin olduğu kavanoza gizlice iktidarsızlık hapı olarak da bilinen Viagra hapları attığı öne sürüldü. 
Hakim karşısına çıkan Beale böyle bir şey yapmadığını söylerken hakkındaki "zehirleme" iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Beale'yi suçlayanlardan biri ofisteki ortak kahve makinesinden aldığı içeceği içerken tadının garip olduğunu ve kahvenin içinde mavi ve beyaz parçacıklar yüzdüğünü fark ettiğini söyledi. 
Ofisteki güvenlik kamerası kayıtlarında da mavi lateks eldiven giyen Beale'nin eline aldığı kahve kavanozunu uzun bir süre sallayarak içine attığı maddeyle kahveyi karıştırdığı görülüyor. Beale'nin parmak izini silmek için kıyafetini kullandığı da belirtilirken yapılan incelemede Sildenafil isimli iktidarsızlıkla mücadele için kullanılan materyalin bulunduğu öğrenildi. 
Yüksek kolesterole karşı kullanılan bir diğer ilacın da kahvenin içinde olduğu belirtildi. 
Olayla ilgili soruşturma devam edilirken hakim duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 
 
 
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