Dünyanın en çok kazanan kişinin maaşı dudak uçuklattı

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, İcra Kurulu Başkanı James Gorman'ın CEO olarak görev yapmış olduğu son bir yıldaki maaşının yüzde 17 artarak yıllık 37 milyon dolara (1 milyar 184 milyon TL’ye) yükseldiğini açıkladı

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'nin İcra Kurulu Başkanı James Gorman'ın 2023 maaşı, önceki yılın rakamını yüzde 17 artırarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. 37 milyon dolarlık maaşıyla Gorman, bu yıl şimdiye kadar bir ABD banka şefine verilen en yüksek maaşı almış oldu. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon'ın 2023 için aldığı 36 milyon dolarlık maaşla rekabet ediyor.

James Gorman, 1 Ocak'ta yönetim kurulu başkanı oldu ve görevi yeni CEO Ted Pick'e devretti. Performans priminin büyük bir kısmı özsermaye olarak ödenen Gorman'ın maaşı, üç yıl süreyle erteleniyor. Morgan Stanley'nin bu yılki üst düzey yönetici maaşları, finans sektöründeki yüksek rekabeti ve performansa dayalı ödüllendirmeyi yansıtıyor.

Ücret komitesi açıklamasında, 2023'teki yüzde 14'lük toplam hissedar getirisine ve Gorman'ın CEO olmasından bu yana şirketin değerlemesine de değindi. Gorman’ın görev süresi boyunca Morgan Stanley hisseleri üç kattan fazla arttı ve piyasa değeri 40 milyar dolardan 153 milyar dolara çıktı.

Morgan Stanley’in açıklamasında, “CEO olarak 14 yıllık görev süresi boyunca ve 2023 boyunca Gorman, firmayı uzun vadeli büyüme için daha güçlü ve daha dengeli bir kuruma dönüştürdü. Sonuç olarak, firmanın iş modeli 2023 yılında zorlu bir pazar ve makro ortamda amaçlandığı gibi performans gösterdi” ifadeleri yer aldı.

MORGAN STANLEY HAKKINDA

