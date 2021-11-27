Kadının vajinasını yırttı

Hastasıyla cinsel ilişkiye girip vajinasına zarar veren hemşirenin akıl almaz savunması…





Galler'de bir erkek hemşire, evde bakıma ihtiyacı olan hasta bir kadına yardım etmek adına işe girdi. Aralarındaki ilişki dostluktan daha da yakın bir bağa dönüşünce cinsel ilişkiye girdiler fakat cinsel ilişki sırasında hasta kadının vajinasına zarar veren erkek hemşire, bundan pişmanlık duyarak aralarındaki ilişkiyi bitirdi.

Galler Sağlık Bakanlığı'nın evde bakım hizmeti sisteminde yer alan Adam Ledgerwood isimli sağlık çalışanı, evde bakım hizmeti verdiği kadınla hasta-bakıcı ilişkisinden çok daha fazlasını istediği için cinsel ilişkiye girdi.

30'lu yaşlarda olan kadın, çeşitli nöbet geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmıştı, bu nöbetler sonrası sıkça hafıza kaybı yaşadı ve günlük aktiviteler için yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Evde günlük işerine ve kadının tıbbi bakımlarına yardım etmek adına işe giren Ledgerwood başlangıçta kadının evine haftada bir kez gitti, ancak durumu kötüleştikten sonra bu, dört saatlik vardiyalar ile haftada üç güne çıktı.

Evli ve çocukları olan bu bakıcı, hasta ile yakın arkadaşlık kurarak samimiyetlerini arttırdı. Belirtilenlere göre, hastaya yaptığı bir masaj sonrası ona dokunmaya başladığını ve cinsel ilişkinin başladığı söylendi.

Hastayı cinsel bir ilişkiye ikna eden bakıcı, Sağlık Bakanlığı kurallarını çiğneyerek bu ilişkiyi başlattı.

Aralarındaki ilişki, cinsel ilişki sırasında yaşanan bir olay nedeniyle mahkemeye taşınmak zorunda kaldı.

Cinsel ilişki sırasında cinsel organına taktığı bir aksesuar nedeniyle hasta kadının vajinasını yırtan bakıcı, panikleyerek bu işten ayrıldığını ve bir daha hasta kadına dokunmayacağını söyledi.

Kadından sürekli özür dileyen bakıcı, bu olayı kimseye söylememesi için kadına yalvardı. Kadın, bakıcının bir daha evine gelmemesini istediğini belirtti ve annesinin yanına taşındı.

Olay mahkemeye taşındığı an yaşananlarla ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

İlişkinin başında 'Sadece ilişkiye gireceğiz, aramızda duygusal bir bağ olmayacak.' diyerek hasta kadını ikna etmeye çalıştığı belirtilen bakıcı için hapis cezası istendi.

Davayı yürüten Yargıç Smith, bakıcının hasta ile seks yapmanın cezai veya ahlaki açıdan yanlış olduğunu fark etmediği yönündeki iddialarını reddederken, sınırlarını aştığının farkında olduğunu söyledi.

Yargıç konu hakkında şunları ekledi:

'Hasta kadın ikna olamadığı halde ilişkinin duygusal yönünü güçlendirip onu manipüle ederek cinsel ilişkiye itmesi onu suçlu yapar.'

Erkek hemşirenin cezasının belli olacağı dava önümüzdeki günlerde yer alacak.

