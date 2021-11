Öldü diye morga konan adam 6 saat sonra canlandı

Akıllara durgunluk veren olay Hindistan'da meydana geldi. Geçirdiği motosiklet kazasında öldüğü açıklanan adam, bir hastane morgunda uyandı





Hindistan'da meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitirdiği açıklanan ve bir hastane morgunda uyanan Hintli adam, beş gün sonra yaşamını yitirdi. 40 yaşındaki Srikesh Kumar, kazadan sonra sağlık ekipleri tarafından resmen ölü ilan edildikten sonra, morgdaki dondurucuya konuldu. Kumar, morgda altı saat geçirmesine rağmen mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

Ancak mucize kısa sürdü. 40 yaşındaki adam, korkunç olayın ardından iç kanama bozukluğu nedeniyle komaya girdi. Kumar'ın ailesi, Salı gecesi Meerut'taki Lala Lajpat Rai Memorial (LLRM) tıp fakültesinde tedavi sırasında öldüğünü doğruladı.

Kardeşi Satyanand Gautam, Kumar'ın ölümüyle ilgili Times of India'ya açıklamalarda bulundu ve "Kardeşim hayatı için savaştı ama beş gün sonra savaşı kaybetti. Yaşamak istedi. Adını her söylediğimizde yanıt verdi ve iyileşme belirtileri gösterdi. Hayati değerleri normaldi. Ancak beyninde pıhtı vardı..." diye konuştu.

Başkent Yeni Delhi'nin doğusundaki Moradabad'da bir motosikletin çarpması sonucu yaralanan Kumar'ın durumu kritikti. Hayatını elektrikçilik yaparak kazanan adam, kazanın ardından özel bir sağlık tesisine götürüldü ancak hastaneye vardıklarında, bir doktor tarafından hayatını kaybettiği açıklandı.

Talihsiz adam, daha sonra otopsi için bir devlet hastanesine nakledildi. Polise haber verildi ve cesedi, ailesi gelene kadar altı saat boyunca morg dondurucusuna konuldu.

Moradabad'ın başhekimi Dr Shiv Singh, "Acil sağlık görevlisi hastayı sabah 3'te gördü ve kalp atışı yoktu. Adamı defalarca muayene etmişti." dedi.

Adli tıp müfettişi ise, "Polis ekibi ve ailesi otopsi için evrak işlerini başlatmak için geldiğinde, adam canlı bulundu" dedi. The Times of India'nın haberine göre, aile üyeleri otopsi yapmayı kabul eden bir belge imzaladılar ve cesedi teşhis ettiler. Ancak Kumar'ın baldızı Madhu Bala, onun hareket belirtileri gösterdiğini fark etti.

Dr Singh, o sırada ölü ilan edildiğini ancak sabah bir polis ekibi ve ailesinin onu canlı bulduğunu söyledi.

Dava, Dr Singh tarafından 'en nadir' vakalardan biri olarak adlandırıldı. Doktor, 'bu duruma ihmal diyemeyiz' ifadelerini kullandı.

Kayınbiraderinin dondurucuya atılarak ölüme terk edildiğini iddia eden baldızı Bal ise, adamın bilincinin yerine gelmediğini ve ailesinin ihmal nedeniyle doktorlara suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Yetkililer, adamın yanlışlıkla nasıl ölü ilan edilip dondurucuya konulduğunu araştırıyor. Satyanand, "Onun ölümünden sorumlu olan herkese karşı harekete geçeceğiz" dedi.