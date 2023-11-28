“Kadın mahkumlar taciz ediliyor”

İsrail’in esir takası kapsamında önceki gün serbest bıraktığı en yaşlı kadın mahkum Maysoon Al-Jabali, gardiyanların kadın mahkumların üzerine gaz sıktığını ve taciz ettiğini ifade etti

İsrail’in esir takası kapsamında önceki gün serbest bıraktığı en yaşlı kadın mahkum Maysoon Al-Jabali, gardiyanların kadın mahkumların üzerine gaz sıktığını ve taciz ettiğini ifade etti.

İsrail ve Filistin arasında 24 Kasım’da varılan esir takası anlaşması kapsamında dün serbest bırakılan İsrail hapishanelerindeki en yaşlı kadın mahkum Maysoon Al-Jabali ile çocuk mahkum İbrahim Taamra, hapishanede yaşadıklarını anlattı. Al-Jabali yaptığı açıklamada, 29 Haziran 2015’te tutuklandığını ifade ederek, esir takası anlaşması ile serbest bırakıldığını belirtti. Kadın mahkumların 7 Ekim’den önce durumlarının bir nebze de olsa iyi olduğunu ancak bunun 7 Ekim’den sonra daha da kötüye gittiğini ifade eden Al-Jabali, kadın mahkumların mahremiyetlerinin hiçe sayıldığını ifade ederek, gardiyanların kadınların tuvaletleri sadece belirli saatlerde kullanmasına izin verdiğini belirtti.

“ÇATIŞMALAR İLE İLGİLİ GELİŞMELERİ YENİ MAHKUMLARDAN ÖĞRENİYORDUK”

Gardiyanların kadın mahkumların üzerine gaz sıktığını ve taciz ettiğini aktaran Al-Jabali, koğuşların aşırı soğuk olduğunu aktararak, mahkumların su bile almasının engellediğini açıkladı. Hastalanan mahkumların doktora götürülmediğini ifade eden Al-Jabali, hayatını kaybeden Filistinlilerin içeride büyük üzüntüye neden olduğunu belirterek, çatışmalar ile ilgili gelişmeleri yeni mahkumlardan öğrendiklerini aktardı.

Filistin halkının topraklarını özgürleştirmek istediğini vurgulayan Al-Jabali, özgürlüğün bedelinin çok yüksek olduğunu belirterek, İsrail işgaline karşı direnişin devam etmesi gerektiğini aktardı. Al-Jabali, Gazze Şeridi’nde İsrailli esirler olduğunu öğrendiklerinde özgürlüğe dair bir umutlarının yeşerdiğini belirterek, “Birbirimizin azmini artırmak ve acılarımızı hafifletmek için birbirimizi teselli etmeye çalıştık” dedi.

“İSRAİLLİ GARDİYANLARIN SÜREKLİ SALDIRILARINA MARUZ KALIYORDUK”

Serbest bırakılan Filistinli çocuk İbrahim Taamra ise, İsrail hapishanelerindeki çocuk mahkumların koşullarının çok zor olduğunu ve İsrailli gardiyanların sürekli saldırılarına maruz kaldıklarını söyledi. İsrail askerlerine taş atmaktan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ifade eden Taamra, mahkumların serbest bırakılması için gösterdiği çabalardan dolayı Hamas’a teşekkür etti.



