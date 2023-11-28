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ABD’de 3 Filistinli öğrenciye silahlı saldırı

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ABD’de Filistinli 3 üniversite öğrencisi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı

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ABD’de 3 Filistinli öğrenciye silahlı saldırı
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ABD’nin Vermont eyaletinde yer alan Burlington kentinde Filistinli 3 üniversite öğrencisine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Ramallah Dostlar Okulu tarafından yapılan açıklamada, Filistinli 3 öğrencinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria’dan ABD’ye üniversite okumak üzere gittiği ifade edildi.
Açıklamada, saldırıya uğrayan Hisham Awartani’nin Brown Üniversitesi'nde, Kinnan Abdel Hamid’in Haverford Üniversitesi'ne ve Tahseen Ahmed’in Trinity Üniversitesi’nde olduğu ifade edildi. Sırtından vurulan Awartani ile göğsünden vurulan Ahmed’in durumunun ağır olduğu, Hamid’in ise saldırıda hafif şekilde yaralandığı açıklandı.
Filistin’in İngiltere Büyükelçisi Husam Zomlot yaptığı açıklamada, "Üç Filistinli genç ABD'nin Burlington kentinde bir aile yemeğine giderken vuruldu. Suçları neydi? Filistin kefiyesi giymek. Ağır yaralandılar." dedi.
 
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