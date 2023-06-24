Hayata tutunamadı

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmeninüzüntüsünü yaşıyor.

Ülkenin tanınmış eski bankacılarından ve işadamlarından Nuri Erhat’ın oğlu Şevket Erhat hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı çalışanı Şevket Erhat dün öğleden sonra yaşamını yitirdi. Bir süredir rahatsızlığı bulunan Şevket Erhat, yaklaşık altı ay önce babasının verdiği böbrekle hayata tutunma mücadelesi vermişti.

Böbrek nakli Antalya’da başarı ile gerçekleşen Şevket Erhat, farklı komplikasyonların gelişmesinin ardından yaklaşık 45 gündür yoğun bakımda tedavi görmekteydi.

Merhum Şevket Erhat’ın cenazesi Pazar günü Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.