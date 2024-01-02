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Güney Kıbrıs'a denizden yeni göçmen akını

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Güney Kıbrıs'a denizden yeni göçmen akını
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Güney Kıbrıs’a geçtiğimiz Çarşamba günü, deniz üzerinden  toplam 209 yeni mültecinin geldiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a yönelik son günlerdeki Suriyeli olan mülteci akınının sorun yaratmaya devam ettiğini yazdı.
Gazete Güney Kıbrıs’a son günlerde içerilerinde toplam 209 mültecinin bulunduğu üç geminin geldiğine dikkati çekti.
209 mültecinin arasında 43 refakatçisiz çocuğun da bulunduğunu yazan gazete ilk gelen gemide 20; ikinci gemide 114 ve üçüncü gemide 75 mültecinin bulunduğunu belirtti.
Habere göre insan taciri oldukları düşünülen 4 Lübnanlı ve 1 Suriyeli de polis tarafından tutuklandı.
 
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