İtalya parlamentosunda ilk: Milletvekili bebeğini emzirdi

Geçen kasımda yeni anne olan milletvekillerinin bebekleriyle parlamento faaliyetlerine devam etmesine izin verilmişti. 36 yaşındaki Sportiello, 2 aylık oğlu Frederico’yu Temsilciler Meclisi’nde emzirdi. Diğer ülkeler daha önce parlamentoda emzirmeyi görmüş olsalar da bu İtalya için bir ilk olarak kayıtlara geçti. İtalya’da parlamentoda vekillerin yaklaşık 3’te 2’si erkek.
Gilda, pek çok kadının kendi isteğiyle değil iy yerine geri dönmek zorunda kaldığı için bebeklerini emzirmeyi vaktinden önce bıraktığını söyledi. Parlamento oturumuna başkanlık eden Giorgio Mule ise ‘Uzun, özgür ve huzurlu bir yaşam için Federico’ya en iyi dileklerimle. Şimdi sessizce konuşacağız” dedi.
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