Duyduğu tek söz üzerine 47 kilo verdi

Pandemi dönemi aldığı kilolar yüzünden dalga konusu olan genç kadın tam 47 kilo birden verdi. Eski ve yeni fotoğrafları arasında dağlar kadar fark olan Leah Taylor isimli kadın dünya basınında yankı uyandırdı



Bir havaalanında çalışırken arkadaşlarının kendisine 'şişman' lakabını taktığını ve sürekli alay konusu olduğunu vurgulayan Taylor, kilo verme kararının nedenini buna bağladı.

Ekim 2021'de diyete başlayan Taylor, ilk olarak porsiyonlarını sonra da yeme alışkanlarını değiştirdi. Ev yemekleriyle gününü geçiren Taylor kiloyu Kovid-19 döneminde yaşanan karantinalar sırasında aldığını belirtti ve artık özgüvenini yerine geldiğini aktardı.

Taylor'un diyeti boyunca

Normalde kahvaltıda mısır gevreği, gazlı içecekler yediğini belirten Taylor, akşamları ise canı ne isterse yediğini bildirdi.

Taylor şimdilerde her gün düzenli olarak

Hayatı boyunca fazla kiloları nedeniyle sorunlar yaşayan Leah Taylor çalıştığı yerde kendisiyle dalga geçilmesi üzerine değişime gitti. 24 yaşındaki Taylor bu süreç boyunca toplamda 47 kilo verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Taylor, 'Bedenimden asla memnun olmadım, her zaman bol giysiler giyerdim' dedi.Bir havaalanında çalışırken arkadaşlarının kendisine 'şişman' lakabını taktığını ve sürekli alay konusu olduğunu vurgulayan Taylor, kilo verme kararının nedenini buna bağladı.Ekim 2021'de diyete başlayan Taylor, ilk olarak porsiyonlarını sonra da yeme alışkanlarını değiştirdi. Ev yemekleriyle gününü geçiren Taylor kiloyu Kovid-19 döneminde yaşanan karantinalar sırasında aldığını belirtti ve artık özgüvenini yerine geldiğini aktardı.Taylor'un diyeti boyunca kahvaltı ve öyle yemeklerini sıvı 'shake'ler ile geçirdi. Akşamları ise protein ağırlıklı sağlıklı yiyecekler yiyen Taylor, pakete girmiş gıdaları hayatından çıkardı.Normalde kahvaltıda mısır gevreği, gazlı içecekler yediğini belirten Taylor, akşamları ise canı ne isterse yediğini bildirdi.Taylor şimdilerde her gün düzenli olarak spor yaparak formunu koruyor. Evinde ağırlık çalışmaları yaptığını belirten genç kadın eve aldığı egzersiz bisikletini de kardiyo yapmak için kullandığını ifade etti.