İşte dünyanın en zenginleri sıralaması

Her yıl dünyanın en zengin isimlerini sıralayan Forbes dergisi, 2022 yılının en zengin milyarderlerini açıkladı. Listede başı çeken Elon Musk’ı müzik ve sinema dünyasının ünlü isimleri takip ediyor

Dünyanın en zengin insanlarını her yıl liste halinde paylaşan Forbes dergisi, 2022 yılının en çok kazanan isimlerini paylaştı. Teknoloji dünyasında devrim yaratan Elon Musk 219 milyar dolar ile listenin başını çekerken Amazon’un sahibi Jeff Bezos 171 milyar dolar ile 2. sırada yer alıyor.Bu yıl 329 milyarder listeden çıktı, 236 yeni milyarder geldi.Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley Bu yıl 'milyarder' unvanını kaybetti.Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.Öte yandan en fazla milyardere sahip ülke 735 milyarder ile ABD oldu. ABD’yi Çin ve Rusya izledi.Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle 34 Rus milyarder, milyarderlik unvanını kaybetti.Türkiye'de ise Murat Ülker, 4.7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılında serveti 6.3 milyar dolar Ülker, dünya sıralamasında 421'inci sıradan 601'inci sıraya geriledi.Türkiye'de listede ikinci sırada 2,4 milyar dolarlık servetiyle Ferit Şahenk yer aldı. 2021 yılında 3 milyar dolarlık servete sahip olan Şahenk, 2022 listesinde 1292'nci sırada yer buldu.1- ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLARTeknoloji, Tesla (ABD)2- JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLARAmazon (ABD)3- BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLARPerakende ve Moda (Fransa)4- BILL GATES: 129 MİLYAR DOLARMicrosoft (ABD)5- WARREN BUFFETT: 118 MİLYAR DOLARFinans ve yatırım (ABD)6- LARRY PAGE: 111 MİLYAR DOLARTeknoloji, Google (ABD)7- SERGEY BRIN: 107 MİLYAR DOLARTeknoloji, Google (ABD)8- LARRY ELLISON: 106 MİLYAR DOLARTeknoloji (ABD)9- STEVE BALLMER: 91,4 MİLYAR DOLARMicrosoft (ABD)10- MUKESH AMBANİ: 90,7 MİLYAR DOLARÇeşitli sektörler (Hindistan)11- GAUTAM ADANİ: 90 MİLYAR DOLARAltyapı ve diğer sektörler (Hindistan)12- MICHAEL BLOOMBERG: 82 MİLYAR DOLARMedya (ABD)13- CARLOS SLIM HELU: 81,2 MİLYAR DOLARTelekom (Meksika)14- FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS: 74,8 MİLYAR DOLARPerakende ve Moda (Fransa)15- MARK ZUCKERBERG: 67,3 MİLYAR DOLARFacebook (ABD)