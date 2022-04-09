İşte dünyanın en zenginleri sıralaması

Her yıl dünyanın en zengin isimlerini sıralayan Forbes dergisi, 2022 yılının en zengin milyarderlerini açıkladı. Listede başı çeken Elon Musk’ı müzik ve sinema dünyasının ünlü isimleri takip ediyor
Dünyanın en zengin insanlarını her yıl liste halinde paylaşan Forbes dergisi, 2022 yılının en çok kazanan isimlerini paylaştı. Teknoloji dünyasında devrim yaratan Elon Musk 219 milyar dolar ile listenin başını çekerken Amazon’un sahibi Jeff Bezos 171 milyar dolar ile 2. sırada yer alıyor.
Bu yıl 329 milyarder listeden çıktı, 236 yeni milyarder geldi.
Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley Bu yıl 'milyarder' unvanını kaybetti.
Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.
Öte yandan en fazla milyardere sahip ülke 735 milyarder ile ABD oldu. ABD’yi Çin ve Rusya izledi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle 34 Rus milyarder, milyarderlik unvanını kaybetti.
Türkiye'de ise Murat Ülker, 4.7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılında serveti 6.3 milyar dolar Ülker, dünya sıralamasında 421'inci sıradan 601'inci sıraya geriledi.
Türkiye'de listede ikinci sırada 2,4 milyar dolarlık servetiyle Ferit Şahenk yer aldı. 2021 yılında 3 milyar dolarlık servete sahip olan Şahenk, 2022 listesinde 1292'nci sırada yer buldu.
İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN MİLYARDERLERİ...
1- ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, Tesla (ABD)
2- JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLAR
Amazon (ABD)
3- BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLAR
Perakende ve Moda (Fransa)
4- BILL GATES: 129 MİLYAR DOLAR
Microsoft (ABD)
5- WARREN BUFFETT: 118 MİLYAR DOLAR
Finans ve yatırım (ABD)
6- LARRY PAGE: 111 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, Google (ABD)
7- SERGEY BRIN: 107 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, Google (ABD)
8- LARRY ELLISON: 106 MİLYAR DOLAR
Teknoloji (ABD)
9- STEVE BALLMER: 91,4 MİLYAR DOLAR
Microsoft (ABD)
10- MUKESH AMBANİ: 90,7 MİLYAR DOLAR
Çeşitli sektörler (Hindistan)
11- GAUTAM ADANİ: 90 MİLYAR DOLAR
Altyapı ve diğer sektörler (Hindistan)
12- MICHAEL BLOOMBERG: 82 MİLYAR DOLAR
Medya (ABD)
13- CARLOS SLIM HELU: 81,2 MİLYAR DOLAR
Telekom (Meksika)
14- FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS: 74,8 MİLYAR DOLAR
Perakende ve Moda (Fransa)
15- MARK ZUCKERBERG: 67,3 MİLYAR DOLAR
Facebook (ABD)