Sizin Dünyanız: Mediha Gül Evginel

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İyimser.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Ücra köy ve kentlerde yardım işleri yapardım.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Kızım ve dersleri.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
DAÜ İngilizce Matematik bölümüne devam edip bitirmek, yarıda kalanı tamamlamak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Kızım… Yaradana şükür.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Kıbrıs’ta evlenerek yaşamaya karar vermek.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
İclal Aydın “Üç Kız Kardeş.”
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Ben klasikçiyim ama kızımdan dolayı şu aralar Black Pink.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Pandemi ve Neflix çıkalı sinema silindi, En son Neflix’de “Sen Yaşamaya Bak”
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kıyafet.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kemer.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Değerli taşlar.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kırılganlığım.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Vicdan.
OLMASA DA OLUR...
Çok para.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık, huzur.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Guymak.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
İçinde savaş, eziyet , gecinme derdi olmadan eşitliğin oldugu herkezin hür ve özgür oldugu , cocukların cesaret ve istediklerinin yaptıgı bir dünya .
AŞK BENİM İÇİN...
Eşim.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Babannem ve dedem.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Amsterdam – Fransa - İtalya aslında atlas elimde gezmeyi dilerim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Ailemle özellikle kızımla yurtdışı tur yapmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Hepimiz için sağlıklı günler dilerim, yaşamak için de refah ve özgür bir ülke
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.