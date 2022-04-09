Sizin Dünyanız: Mediha Gül Evginel

Bugünkü konuğum iyimser olduğu kadar kırılgan, kırılgan olduğu kadar vicdanlı ve sevgi dolu bir kadın... Muhasebeci Mediha Gül Evginel

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

İyimser.Ücra köy ve kentlerde yardım işleri yapardım.Kızım ve dersleri.Haksızlık.DAÜ İngilizce Matematik bölümüne devam edip bitirmek, yarıda kalanı tamamlamak.Kızım… Yaradana şükür.Kıbrıs’ta evlenerek yaşamaya karar vermek.İclal Aydın “Üç Kız Kardeş.”Ben klasikçiyim ama kızımdan dolayı şu aralar Black Pink.Pandemi ve Neflix çıkalı sinema silindi, En son Neflix’de “Sen Yaşamaya Bak”Kıyafet.Kemer.Değerli taşlar.Kırılganlığım.Vicdan.Çok para.Sağlık, huzur.Guymak.İçinde savaş, eziyet , gecinme derdi olmadan eşitliğin oldugu herkezin hür ve özgür oldugu , cocukların cesaret ve istediklerinin yaptıgı bir dünya .Eşim.Babannem ve dedem.Amsterdam – Fransa - İtalya aslında atlas elimde gezmeyi dilerim.Ailemle özellikle kızımla yurtdışı tur yapmak.Hepimiz için sağlıklı günler dilerim, yaşamak için de refah ve özgür bir ülke