İsrail vahşeti bitmiyor

İsrail'in Refah'taki bir çadır kampını bombalamasının ardından en az 45 Filistinli yaşamını yitirdi. Bombaların hedefi olan ve aralarında çocukların da olduğu sivillerin, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, katliamın boyutunu gözler önüne serdi

İsrail ordusu Refah'ta saldırılarına devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 45 sivil hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah bölgesindeki saldırıda ölen ve yaralananları barındıracak hastane bulunmadığını duyurdu.

Saldırı, Refah'ın batısındaki Tel Al-Sultan mahallesinde, İsrail güçlerinin iki hafta önce kara harekâtına başladığı kentin doğu bölgelerinden kaçan binlerce kişinin sığındığı yerde gerçekleşti. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Sami Ebu Zuhri Refah'taki saldırıyı bir "katliam" olarak nitelendirdi ve İsrail'e silah ve para yardımı yapan ABD'yi sorumlu tuttu.

Küresel insani yardım kuruluşu ActionAid, saldırıları "insanlık dışı ve barbarca" diyerek tanımlarken, Refah'a düzenlenen saldırının Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) yardımlarının yer aldığı depoların yanına düzenlendiğini de açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Ortaklarımızdan gelen yanmış ceset görüntüleri insanlığın ve bugüne kadar Gazze halkını korumakta başarısız olan küresel toplumun yüzünde bir yara izidir" denildi.

Öte yandan Cuma günü Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in saldırılarını durdurması yönünde karar alsa da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası tepkilere kulağını tıkamaya devam ediyor.

Uluslararası Adalet Divanı Cuma günü İsrail'in Gazze'nin Refah kentindeki askeri operasyonlarını, saldırılarını ve diğer faaliyetlerini acilen durdurması gerektiğine hükmetti. 2'ye karşı 13 oyla alınan karara gerekçe olarak, İsrail'in askeri faaliyetlerinin Filistin halkı için "acil risk" teşkil etmesi gösterildi.

Fakat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyunun tepkilerinden sonra gelen Uluslararası Adalet Divanı'nın hükmüne adeta kulaklarını tıkadı. Mahkeme, İsrail'den Gazze'deki askeri operasyonlarını durdurmasını, bölgeye insani yardımların girişi için Refah Sınır Kapısı'nı açmasını, soruşturma ve inceleme yapacak heyetlerin Gazze'ye girişine izin verilmesini talep etti.

Aradan geçen 3 günde, İsrail durmak bir yana adeta bölgedeki sivillere daha da saldırdı...

İşte Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından sonra İsrail'in yaptıkları:

- Cumartesi günü Refah'a saldırılar devam etti. İsrail güçleri eş-Şabura kampını ve Kuveyt Hastanesi'ne yakın alanlara saldırdı.

- Pazar sabahı İsrail ordusu, Refah'a saldırmaya devam etti ve Hirbet el-Edes bölgesinde en az 6 kişiyi öldürdü.

- Haber ajansı Wafa, Pazar günü İsrail'in Refah'ın merkezine düzenlediği bir hava saldırısında en az 1 kişinin öldüğünü ve çok sayıda insanın da yaralandığını duyurdu.

- Pazar gecesi, İsrail Refah'ta güvenli bölge olarak belirlenen ve yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadır kampını bombalayarak 45 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

CAN KAYBI 36 BİNİ AŞTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak 36 bin 50'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 234 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği 7 saldırıda 66 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 383 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 50'ye, yaralı sayısının 81 bin 26'ya yükseldiği kaydedildi.

