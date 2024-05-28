2 binden fazla kişi toprak altında

Papua Yeni Gine'deki toprak kayması felaketinde 2 binden fazla insan toprak altında kaldı, bir köy tamamen toprak altına gömüldü

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine hükümeti, geçtiğimiz günlerde yaşanan büyük toprak kayması sonucunda 2 binden fazla insanın toprak altında kaldığını bildirdi.

Ülkenin ulusal afet merkezi, başkent Port Moresby'deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisine “Heyelan 2 binden fazla insanı canlı olarak gömdü ve büyük bir yıkıma neden oldu” bildiriminde bulundu.

Enga eyaletinde bir zamanlar hareketli olan ücra bir yamaç köyü, cuma sabahı erken saatlerde Mungalo Dağı'nın bir parçasının çökerek çok sayıda evi ve içinde uyuyan insanları toprak altında bırakmasıyla neredeyse yok oldu.

Afet ofisinden yapılan açıklamada, heyelanın “binalarda, gıda bahçelerinde büyük tahribata yol açtığı ve ülkenin ekonomik yaşam çizgisi üzerinde büyük etkiye neden olduğu” belirtildi.

Pazartesi sabahı BM yetkilileri tarafından alınan mektupta, Porgera Madeni'ne giden ana otoyolun “tamamen tıkandığı” belirtildi.

