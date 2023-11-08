Kıb-Tek’in tasarruf çağrısı kamu spotlarına tepki yağıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemize enerji sağlayan devlet kurumu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun son günlerde sosyal medya hesaplarından halka elektrik tasarrufu ile ilgili çağrı içerikli kamu spotlarına halktan tepki yağdığı bildirilmekte.

Kıb-Tek tarafından görselli olarak yayınlanan ‘Nasıl elektrik tasarrufu yapılır’ kamu spotlarına vatandaşların tepkilerinin çığ gibi olduğu aldığımız haberler arasında. Vatandaşlar tarafından yapılan tepki yorumlarında “Halka tasarruf çağrısı yapacağınıza, siz kendi içinizde tasarruf neden yapmıyorsunuz” “Anlaşılan kısa bir süre sonra yine ülke karanlığa bürünecek” “Ilkokul tavsiyeleri.. bir da buna para harcar kurum.. biz deyor anasını belledik, siz da bari fişi çekin” gibi birçok yorum yapıldığı bildirilmekte.

Öte yandan Kıb-Tek’in yayınladığı bu görsellerin ülkeden mi yoksa yurt dışından mı yapıldığını sorgulayan vatandaşlarımız Kıb-Tek’in nasıl yönetildiğini sorgulanması gerektiğini ifade ettiler.

