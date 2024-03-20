İsrail, Refah'ı vurdu

İsrail savaş uçaklarının, önceki gece Refah kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

7 Ekim'den Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında Filistin'de sivillere yönelik saldırıların dozunu artıran İsrail'den yeniden kan donduran bir hamle geldi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun önceki akşam itibariyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" yıkıcı bir hava saldırısı saldırı başlattığını açıkladı.

İsrail savaş uçaklarının, önceki gece Refah kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 93 artarak 31 bin 819'a yükseldi.

