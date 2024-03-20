banner913
banner932
Üç sendika Merkezi Cezaevinde grev yapıyor
Üç sendika Merkezi Cezaevinde grev yapıyor
8 0
Bunun adı soykırım!
Bunun adı soykırım!
6 0
 
Avcil emareleri mi saklıyor?
Avcil emareleri mi saklıyor?
19 0
Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı finalistler belirleniyor
Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı finalistler belirleniyor
24 0
KTOEÖS, “süregelen sorunlarla” ilgili Dr. Fazıl Küçük Lisesinde basın açıklaması yaptı
KTOEÖS, “süregelen sorunlarla” ilgili Dr. Fazıl Küçük Lisesinde basın açıklaması yaptı
42 0
Güney Lefkoşa beyaza büründü
Güney Lefkoşa beyaza büründü
156 0
En fazla yağış Değirmenlik'e 4 kg
En fazla yağış Değirmenlik'e 4 kg
29 0
banner1012

İsrail, Refah'ı vurdu

İsrail savaş uçaklarının, önceki gece Refah kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

banner974
İsrail, Refah'ı vurdu
banner971
7 Ekim'den Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında Filistin'de sivillere yönelik saldırıların dozunu artıran İsrail'den yeniden kan donduran bir hamle geldi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun önceki akşam itibariyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" yıkıcı bir hava saldırısı saldırı başlattığını açıkladı.
İsrail savaş uçaklarının, önceki gece Refah kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 93 artarak 31 bin 819'a yükseldi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.