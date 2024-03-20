Çocuklar yıkım arasında yiyecek arıyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze Şeridi'nin güneyinde evlerine ekmek götürmek için tezgah açan çocukların görüntüsünü, "Gazze'ye yönelik savaş Filistinli çocukları seyyar satıcı olmaya mecbur bıraktı" başlığıyla yayımladı.

Gazze'nin kuzeyinden güneye sığınan Muhammed Şeleh, ailelerine katkı için seyyar satıcı olan çocuklara işaret ederek, "Bu çocuklar, dışarıda görebildiğiniz dünyadaki diğer çocuklara benzemiyorlar. Çünkü çocuklar oyun oynar ve okuluna gider." dedi.

Yerinden edilmiş Filistinli Said Halil de çocuklarıyla açtığı küçük tezgahta rızıklarını aradıklarını ifade etti.

Kendilerine yardımların ulaşamadığından şikayet eden Halil, Gazze'de yerinden edilmiş insanlara yardım ulaştığına dair anlatılanların doğru olmadığını söyledi.

Gelen yardımlardan çok az insanın yararlanabildiği ve kendilerine ulaşan bir şey olmadığını dile getiren Halil, oturarak beklemek yerine küçük çocuklarıyla açtıkları tezgahta para kazanmaya çalıştığını kaydetti.

Seyyar satıcı çocuklardan Ömer et-Tahravi ise halihazırda babasının geçimini sağlayacağı hiçbir geliri olmadığı için seyyar satıcılık yaptığını ifade etti.

Tahravi, gün boyunca elde ettiği kazancıyla akşam eve yiyecek götürdüğünü kaydetti.

Seyyar satıcı çocuklardan Ahmed en-Nevacihe de babasının öldüğünü, amcasıyla açtıkları tezgahta kazandıklarıyla ailesini geçindirmeye çalıştığını anlattı.

