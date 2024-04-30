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İsrail ordusu, Lübnan'a saldırı düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Raşaya el-Fuhar ve el-Hiyam bölgelerinde Hizbullah'a ait noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu

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İsrail ordusu, Lübnan'a saldırı düzenledi
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının Raşaya el-Fuhar ve el-Hiyam bölgelerinde Hizbullah'ın roketler attığı noktalar ile bir askeri binayı bombaladığı ifade edildi. 
Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şab bölgesinde de muhtemel tehditlere karşı topçu atışları yapıldığı aktarıldı. 
ÖLÜ SAYISI 287'YE YÜKSELMİŞTİ
İsrail ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287’ye yükselmişti. 
Ayrıca çatışmalarda, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.
 
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