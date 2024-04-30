Korkutan senaryo

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bitmek bilmezken, istihbarat ve askeri kaynaklar, Putin'in havaların ısınmasıyla birlikte büyük çaplı bir taarruz gerçekleştireceğini iddia etti

24 Şubat 2022'de başlayan ve halen devam eden Rusya-Ukrayna savaşı bitmek bilmezken, askeri ve istihbarat kaynakları dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı iki istihbarat yetkilisi İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Financial Times'a Rusya'nın geniş çaplı bir saldırı düzenleyeceğini söyledi. İsmi açıklanmayan kaynaklar Rusya'nın Mayıs ayının sonu ya da Haziran ayının başında yeni bir taarruz başlatacağını iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kış aylarında Ukrayna'nın doğusuna başlattığı askeri operasyonlarda 23 kasabanın Rusya'ya geçtiği belirtilirken kaynaklar, "Rusya son dönemde cephedeki kritik noktalara saldırıyor. Bunlar büyük bir saldırının öncüsü" dedi.

Öte yandan Ukrayna ordusuna tedarik sağlayan bir yetkili Alman Bild gazetesine konuştu. Yetkili, Rusya'nın 20 bin ile 40 bin askerle saldırı düzenleyebileceğini söylerken, sınırın hem kuzey hem de doğusunun aynı anda korunamayacağını dile getirdi.

Ukraynalı yetkililer Harkiv'e büyük bir saldırı düzenlenebileceğini söylerken Bild'e konuşan bir yetkili Donetsk'e de saldırı düzenlenebileceğini duyurdu.

Bild'e konuşan bir diğer yetkili ise Rusya'nın yeni taktikler öğrendiğini ve artık hava gücünü daha etkili kullanabildiklerini açıkladı.

Bild, Ukrayna'nın sınıra yakın bölgelere tanksavar "ejderha dişleri"ni yerleştirdiğini de yazdı. Bunlar aracılığıyla Rusya'nın kara harekatı yapmasının engellediği kaydedilirken Ukrayna'nın silah ve mühimmat sıkıntısı çektiğine de dikkat çekildi.

