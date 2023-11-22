İsrail bu ‘Nur’u söndüremedi

Henüz 4 yaşında Gazzeli Nur Aşur. Tam 3 kez bombardımandan kurtuldu. Annesini, evini ve kaçtığı 2 evi kaybeden küçük Nur şimdilik hayatta…
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