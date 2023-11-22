Joe Biden, 81'inci yaşını 81 mum ile kutladı

ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan Joe Biden, 81'inci yaşına girdi. Yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlayan Biden yaşı anısına 81 adet mum üfledi

Joe Biden 81 yaşında...

Yaşı ve sağlık durumuyla ilgili sürekli gündeme gelen ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, dün 81'nci yaş gününü kutladı.

ABD Başkanı Biden, yeni doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

ALEVLİ PASTA PAYLAŞTI

81’inci yaşını kutlamak için Beyaz Saray'da bir yemek masasında tek başına oturan ve alevli pasta paylaşan Biden fotoğrafını yayınladıktan sonra sosyal medya da alay konusu oldu.

81 tane mum üfledi

Biden ayrıca yeni yaşına ithafen pastada 81 adet mum üfledi.

Sosyal ’medya platformu Threads’te ilk paylaşımını yapan Biden, "81 yaşına girdim ve sahip olduğum tek şey yeni bir sosyal platformdu!" dedi.

"İYİ DİLEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER MİLLET"

Biden, ilk paylaşımını yaparken paylaşımına "İyi dilekleriniz için teşekkürler millet." diye yazdı.

Biden, ayrıca pasta alevler içinde kalırken, "Ve doğum günü mum fabrikasındaki işçilere, sendikanızın size fazla mesai kazandıracağını umuyorum." diye espri yaptı.

KULLANICILAR CEHENNEM YAZDI

Sosyal medya kullanıcıları ise Biden’ın fotoğrafına "Önünde cehenneme açılan bir kapı var." gibi yorumlarda bulundu.

BEYAZ SARAY YAŞI ÖNEMLİ DEĞİL DEDİ

Beyaz Saray'dan Biden'ın doğum gününe ilişkin yapılan açıklamada, onun deneyimi ve dayanıklılığı vurgulandı, Biden ise yeni yaşını şakalarla kutladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın yaşının öncelikli odak noktası olmaması gerektiğini söyledi.

Jean-Pierre, "Onu yaşına göre değil, yaptıklarına göre değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

ABD'LİLER ENDİŞELİ

Yaşından dolayı ABD'de tartışma konusu olan Biden’ın ikinci dönem seçilmesi konusunda Amerikalılar endişeli.

Yeniden seçilmesi halinde Biden, görevdeki ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak.



