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İsrail askerleri Gazze'de hastaneye konuşlandı

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İsrail önceki gece Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'u bombaladı. Cibaliye Mülteci kampı dün de bombaların hedefi oldu. İsrail ordusu El-Avde Hastanesi'ni basarak 80'i personel 240 kişiyi alıkoydu ve hastaneye konuşlandı

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İsrail askerleri Gazze'de hastaneye konuşlandı
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İsrail - Hamas savaşı 75. gününe girdi. Gazze işgalini sürdüren İsrail, önceki günün ardından dün de Cibaliya Mülteci Kampı'nın bombaladı. 
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı, onlarca ölü ve yaralı var." açıklamasını yaptı. 
Bakanlık ayrıca "İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirerek, 80'i sağlık personeli 240 kişiyi alıkoydu." açıklamasını yaptı. 
İsrail Gazze'deki hastaneleri sıklıkla basıyor. 
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin hastaneye konuşlanarak burayı kışlaya çevirdiğini açıkladı. 
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 129’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
 
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