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İsrail, 5 ayda 12 bin 300'den fazla çocuğu katletti

BM, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısının, dünyada 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla olduğunu açıkladı

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İsrail, 5 ayda 12 bin 300'den fazla çocuğu katletti
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve  Bayındırlık Ajansı (UNRWA)Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısının, dünyada 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla olduğunu açıkladı.
Lazzarini, BM ve Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine dayanarak hazırlanan, Gazze'de 7 Ekim'den 29 Şubat'a kadar öldürüldüğü bildirilen çocuk sayıları ile son 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayılarını gösteren bir grafiği de paylaştı.
Grafikte, son 4 yıldaki savaşlarda öldürülen çocuk sayısı 12 bin 193 iken, Gazze'de öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı 12 bin 300'ün üzerinde olduğu aktarıldı.
 
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