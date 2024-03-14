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Skandal görüntüler

Filistin'de sağlık çalışanları, İsrail askerlerinin operasyonu sırasında giysileri çıkarıldı, işkenceyle gözaltına alındı. Gazze’deki Nasır Hastanesi’nin genel müdürü Dr. Hout, "Kafasını kıpırdatan ya da herhangi bir hareket yapan kim varsa vurdular" ifadelerini kullandı

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Skandal görüntüler
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Gazze'deki sağlık çalışanları, geçen ay bir hastaneye operasyon yapan İsrail askerlerinin kendilerini dövdüğünü, gözlerini bağladığını, kelepçelediğini ve soyunmaya zorladığını anlattı.
Gazze’nin güneyindeki Nasır Hastanesi’nden Doktor Ahmed Abu Sabha, bir hafta gözaltında tutulduğunu, bir İsrail askerinin elini kırdığını kaydetti.
Filistinli sağlıkçılar, günlerce gözaltına alınıp aşağılandıklarını, dövüldüklerini, soğuk suyla ıslatıldıklarını ve saatlerce rahatsız şekilde diz çöker vaziyette bekletildiklerini söylüyor.
BBC bu iddiaları İsrail ordusuna sordu ancak İsrailli yetkililer iddialara doğrudan bir yanıt vermedi.
Ordu yetkilileri, İsrail'in operasyonları sırasında sağlık personeline zarar verildiği iddialarını reddetti ve "gözaltındakilere yönelik kötü muamele kurallarına aykırıdır ve kati suretle yasaklanmıştır" açıklamasını yaptı.
"HAREKET EDEN KİM VARSA VURDULAR"
16 Şubat'ta gizlice çekilen ve BBC ile paylaşılan görüntülerde, hastanenin acil servis binasının önünde, iç çamaşırlarıyla diz çökmüş halde bir grup erkek görülüyor. Bu kişilerin ellerinin arkadan bağlı olduğu görüntülerden seçilebiliyor.
Bazılarının yanlarında sağlık çalışanlarının giydiği önlükler olduğu da görülebiliyor. Hastanenin genel müdürü Dr. Atef Al-Hout yaptığı açıklamada, "Kafasını kıpırdatan ya da herhangi bir hareket yapan kim varsa vurdular" diyor ve baskın sırasında gözaltına alınanların "utanç verici bir pozisyonda iki saat bekletildiğini" aktarıyor.
Sağlık çalışanları, hastane binasına götürüldüklerini, burada dövüldüklerini ve ardından giysileri olmadan bir tutuklama merkezine transfer edildiklerini söylüyor.
Nasır'da gönüllü olarak çalışan 26 yaşındaki Dr. Abu Sabha, gözaltında uğradığı muameleyi "işkence" olarak tanımlıyor. Gözaltındakilerin saatlerce ayakta bekletildiğini, aç bırakıldıklarını, midelerinin üstünde uzun süre yatmaya zorlandıklarını da ekliyor.
"İDAM EDECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜM"
Gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan sağlık çalışanları, Mubarak olarak adlandırılan doğumhanenin, İsrail ordusunun sorgu merkezine dönüştürüldüğünü anlatıyor. Burada sağlık çalışanlarının dövüldüğü ileri sürülüyor.
Dr. Abu Sabha, buranın "işkence yeri" haline getirildiğini kaydediyor:
"Beni bir sandalyeye götürdüler, idam sehpası gibiydi. İp sesleri duydum ve idam edileceğimi düşündüm.
"Ardından bir cam kırdılar ve bacağımı kestiler. Kanlar içinde bıraktılar. Diğer doktorları da buraya getirdiler ve sıraya dizdiler. İsimlerini ve seslerini duyabiliyordum."
 
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