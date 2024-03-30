İspanya’da tartışma yaratan yasa:

Gölgede oturan müşteriden fazla para alınacak

İspanya, ülkenin en sıcak bölgelerinden biri olan Endülüs’teki restoran sahiplerinin gölgede oturan müşterilerden daha fazla ücret talep etmesini yasal hale getiren tartışmalı yeni bir yasa çıkardı.

Ülkenin güneyindeki Endülüs Özerk Bölgesi’nin hükümeti Junta de Andalucia, mekanların belirli koşullara bağlı olarak güneşte veya gölgede olmalarına bağlı olarak masalar için farklı fiyatlar belirleyebileceğine karar verdi.

Tüketici derneği Facua'nın sözcüsü Ruben Sanchez, bar, kafe ve restoranların yüksek fiyat uygulaması başladıktan sonra daha da fazla ücret alabileceklerini söyledi.

Ancak Olive Press'in haberine göre, mülk sahiplerinin bir teras masası için ne kadar ücret alabilecekleri konusunda sınırlamalar olacak ve bu da haksız uygulamaların önlenmesini sağlayacak.

SU ÜCRETSİZ OLDU

Restoran ve barlar belirli bir manzara için daha fazla ücret alamayacak ve kurallara uymamaları halinde çeşitli cezalarla karşılaşabilecekler.

Yeni kurallara göre, fiyatta yapılacak herhangi bir değişikliğin "açıkça görünür" olması gerekiyor.

Bir müşteriye ekstra ücretleri sözlü olarak bildirmek yeterli olmayacak ve işletme sahipleri, bunu yanlış yapmaları nedeniyle cezayla karşı karşıya kalabilecekler.

Sanchez'e göre, yeni kurallar aynı zamanda musluk suyunun mevcut olmasını gerektirdiğinden müşterilerin şişelenmiş su için ödeme yapmak zorunda kalmayacağı anlamına da gelecek.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs'te sık sık bölge genelinde şiddetli sıcaklıklar yaşanıyor.

2021 yılında Cordoba şehri 47,6C ile rekor bir sıcaklık kaydetti.

