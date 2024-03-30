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İsmini 'cidden herhangi biri' olarak değiştirdi

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İsmini 'cidden herhangi biri' olarak değiştirdi
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ABD'nin Texas eyaletinde bir adam, başkanlık seçimlerine aday olmak için ismini olarak değiştirdi. 
Daha önce Dustin Ebey olarak bilinen 35 yaşındaki matematik öğretmeni, isminin değiştiğini kanıtlamak için ehliyetinin fotoğrafını paylaştı. 
Ebey, adını değiştirmesinin sebebinin bu yılki başkan adayları Joe Biden ve Donald Trump'tan memnun olmaması olduğunu belirtti. 
Biden ve Trump arasındaki güç savaşından bıktığını kaydeden adam, "Oy pusulasında 'adaylardan hiçbiri' seçeneğimiz yok ve bu bir nevi o rolü dolduruyor" dedi. 
'Cidden Herhangi Biri' yeni isminin oy pusulalarında yer alması için mayısa kadar Texas eyaletindeki seçmenlerden 113 bin imza toplaması gerekiyor.
 
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