15 yaşındaki çocuk kahraman oldu

Moskova'da en az 137 insanın yaşamını yitirdiği kanlı saldırının gizli kahramanı 15 yaşındaki bir genç oldu

Uluslararası kamuoyu, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Belediye Binası'na düzenlenen terör saldırısının şokunu atlatmaya çalışırken, o sırada binada olan bir kahraman gündem oldu...

IŞİD uzantılı IŞİD-Horasan isimli terör örgütünün üstlendiği saldırıda en az 137 insan yaşamını yitirip, 180 kişi de yaralanırken, ölüm sayısının artmasını engelleyen kişilerden birinin 15 yaşındaki İslam Halilov olduğu ortaya çıktı. Rus rock grubu Picnic'in konserinden kısa bir süre önce saldırganların binaya girerek dehşet saçtığı olay sırasında part-time olarak vestiyerde görev alan 15 yaşındaki Halilov büyük bir cesaret örneği gösterdi.

Soğukkanlılığını yitirmeden çok sayıda insanı acil çıkışlara yönlendiren Halilov'un görüntüleri Rusya'da gündem oldu. Görüntülerde Halilov 100'den fazla insanı acil kapılardan dışarı çıkarırken görüldü.

Medyaya konuşan Halilov, "İnsanlar asansörlere ve merdivenlere doğru koşmaya başlayınca acil bir durum olduğunu anladım ve hemen içgüdülerimi kullanarak insanlara yardım ettim. Binayı bildiğim için başka bir acil çıkışa yönlendirdim insanları ve onlar da aynı kompleksin başka bir binasına geçiş yaptı" dedi.

Halilov, "Ben o sırada kaçan insanlara bağırarak, 'Orada ateş açıyorlar! Hepiniz çıkışa koşun' diye bağırdım. Onlara nereye gitmeleri gerektiğini söyledim ve insanlara yardım etmeye çalıştım" dedi.

Halilov, insanların panik olduğunu söylerken, "Ben grubun en arkasında kaldım ve kimsenin geriye düşmesini istemedim. Ben de çok korktum" derken acil bir durumda ne yapılması gerektiğini müdürlerinden aldığı eğitimle öğrendiğini dile getirdi. Kahraman olmadığını ve sadece işini yaptığını söyleyen Halilov, "100 kişinin ölmesindense kendimi kurban etmek daha iyi bir çözüm" dedi.

Hailov'un kahramanlığı Rus medyasında gündem olunca Spartak Moskova isimli futbol kulübü genç öğrenciye takımın maçlarına ücretsiz bilet hakkı verdi. Rus rapçi Morgenstern de Halilov'a 11 bin dolar gönderdiğini söyledi.

Rus yetkililer Halilov'a cesareti dolayısıyla bir madalya verileceğini de duyurdu.

