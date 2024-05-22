İranlılar Reisi'yi uğurluyor

İranlılar, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer liderleri uğurluyor. Cenazeler yarın Meşhed'de toprağa verilecek

İran' da binlerce kişi, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer liderleri anmak için dün ilk olarak Tebriz'de toplandı.

On binlerce kişi dua ve ağıtlarla Reisi'ye veda etti.

Düzenlenen törende, naaşların bulunduğu aracın etrafında toplanan İranlılar, cenazelerin üzerine çiçekler attı. Sevenleri Reisi'nin tabutuna dokunabilmek için birbiriyle yarıştı.

Cenazeler daha sonra uçakla başkent Tahran'a götürüldü.

Askerler hayatını kaybedenlerin naaşlarını kırmızı halı üzerinde taşıdı..

Cenazelerin Tahran'dan Kum kentine taşınması,, ardından akşam saatlerinde tekrardan Tahran'a dönmesi planlanıyor.

Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter ülkenin Kuzey Batısında yer alan "Doğu Azerbaycan eyaleti" sınırları içinde düşmüştü.

Helikopterin düşme nedeniyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter ülkenin Kuzey Batısında yer alan "Doğu Azerbaycan eyaleti" sınırları içinde düşmüştü.

Helikopterde Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ile Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunduğu açıklanmıştı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, kazanın ardından ülkede beş günlük yas ilan etti.

Cenazelerin perşembe günü Meşhed'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Cenaze törenine TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak.

