İran, Mahsa Emini protestolarına katılan bir kişiyi idam etti

İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra öldürülen Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protesto gösterilerinde bir ilk yaşandı... Protestolara katılan ve bir polisi bıçakla yaraladığı açıklanan protestocu idam edildi. Bu kişinin gösterilere katılıp idam edilen ilk insan olduğu belirtildi

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra öldürülmesiyle başlayan halk hareketi ülkede yaşamı durma noktasına getirirken, Tahran hükümetinden bir açıklama geldi. Yarı resmi haber ajansı Tasnim’in aktardığı haberde, 16 Eylül’de başlayan halk hareketine katılan ve bir güvenlik görevlisini bıçakla yaraladığı tespit edilerek tutuklanan Mohsen Shekari isimli adamın idam edildiğini duyurdu. İran hükümetine yönelik son yılların en büyük protestosu olarak tanımlanan olaya katılan bir kişi ilk kez idam edilirken Shekari hakkında başka bir bilgi verilmedi. Önceki gün İran Devrim Muhafızları, yakalanan göstericilere verilen cezalardan dolayı memnuniyet duyduklarını açıklamıştı. Salı günü İranlı yetkili Mesud Setayeshi, bir Besic milisi olan Ruhallah Ajamian’ı öldüren 5 kişiye idam cezası vermişti.