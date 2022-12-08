Şeker hastalığı olanlar için güvenli yolculuk önerileri

Uzun yolculuklar, oteller, planlamalar derken tatil koşuşturmacaları hızlanıyor. Ancak şeker hastalarının çıktıkları yolculuklarda dikkatli olması ve bazı hususlara özen göstermesi gerekiyor. Aksi takdirde sağlıklı insanlara göre hızlıca inip-çıkan kan şekeri, şeker hastalarına yolculukta da tatilde de olumsuz anlar yaşatabiliyor. Yapmanız gereken tek şey gerekli bazı önlemleri almak...

ÇOK SICAK BÖLGELERİ TERCİH ETMEYİN

Güneşin daima dans ettiği bölgelere seyahat etmeyi hepimiz isteriz ancak sıcaklık şeker hastaları için ne yazık ki dikkat edilmesi gereken bir durum. Gidilecek bölgenin iklimi, sıcaklığı, hava durumu; bir şeker hastası için dikkat edilmesi gerekenlerin başında geliyor. Çünkü şeker hastaları sıcak ve güneş karşısında kaybettikleri tuz ve sıvıya adapte olamayabilirler. Çok abartmadan güneşe çıkmak diyabetlilere iyi gelse de güneşte ve sıcakta kalınan miktar ayarlanmalıdır. Ayrıca insülin ve iğnelerin korunması, zarar görmemesi için daha serin yerler tercih edilmelidir. Tercih edilecek bölgeyi önceden mutlaka doktorunuza danışmayı da ihmal etmeyin.





AMAN UNUTMAYIN: YANINIZA ALMANIZ GEREKENLER

Bir seyahate çıkarken yanınıza almanız gereken birçok mühim eşya olabilir. Ancak bir şeker hastasıysanız yanınıza almayı ihmal etmemeniz gereken en önemli şey ilaçlarınız. İlaçlarınız için kendinize bir çanta yapın. Çantayı kaybetme durumunuza karşı ilaç ve iğnelerinizin yedeklerini de çantanızın farklı bölgelerine yerleştirin. Kan ölçüm cihazı, diyabet ilaçları yanı sıra bu listede bir de insülin varsa ilaç çantanızı soğuk bir yerde muhafaza etmeniz gerekir. Bu sebeple ilaç çantanızı kesinlikle bavulunuza koymayın, el çantanızda saklayın ve gözünüzün önünden ayırmayın. Kolay ulaşabileceğiniz bir bölmede muhafaza edin. Biliyorsunuz ki o ilaçlara dilediğiniz yerde dilediğiniz şekilde ulaşamayabilirsiniz.

HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLMALI: SEYAHAT SİGORTASI

Siz tüm önlemleri alsanız da bazen her şey planladığınız gibi gitmeyebilir. Aksilikler sizinle olabilir ve sağlık sorunlarınız seyahatinizi tatsız bir hatıraya çevirebilir. Bu durumun önüne geçmek için seyahat sigortası yaptırmayı düşünebilirsiniz. Hem yurt içi hem de yurt dışı fark etmeksizin yaptırabileceğiniz sigorta ile olası sağlık sorunlarına, bagaj sorunlarına vb. durumlara karşı kendinizi güvence altına almış olursunuz.





YOLLUKSUZ ASLA: SU VE YİYECEK

Yolculuk anında suya ve yiyecek bir şeylere ulaşabilir olmanız çok önemli. Kan değerleri çok çabuk değiştiğinden sürekli olarak su içme ve bir şeyler yeme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bunun için yanınızda atıştırmalık yiyecekler, su başta olmak üzere içecekler bulundurun. Yol üzerindeki yiyecekler size dokunabilir, şekerinizi etkileyebilir. Yağ, tuz, baharat oranı sizin için önemlidir. Yolculuk esnasında ve tatil boyunca da aşırıya kaçmadan hafif yiyecekler tüketmeniz gerekir. Bunun için yol süresince yiyeceklerinizi mutlaka önceden belirleyerek yanınıza alın. Susuz kalmak, yolculuğunuzu bir eziyete dönüştürebilir, bunun için mutlaka yolculuk esnasıda sık sık su içmeyi ihmal etmeyin.

PIHTILAŞMAYA KARŞI: SEYAHATTE DE HAREKET

Diyabet hastalarının uzun süre hareketsiz oturması sonucunda devreye tromboflebit; yani kanda pıhtılaşma adı verilen durum girebilir. Bu durum özellikle bacaklarda görülür ve kişiye acı vererek, hareketlerini engeller. Kan pıhtılaşmasının önüne geçmek içinse yolculuk esnasında ara ara hareket etmeniz gerekir. Bu bir uçak, otobüs veya araç bile olsa yapmanız gereken bacaklarınızı hareket ettirmektir. Uçak yolculuklarında lavaboya giderek yürüyebilirsiniz. Otobüs ve özel araç yolculuklarında ise molaları yürümek, hareket etmek için değerlendirebilirsiniz. Ayrıca oturduğunuz yerden ayağınızı öne doğru uzatarak da hareketi sağlayabilir, pıhtılaşmanın önüne geçebilirsiniz.