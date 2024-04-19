"İran, İsrail'e saldırıyı artırırsa ABD çatışmaya dahil olur"

ABD Başkanı Joe Biden, Wall Street Journal'da bir köşe yazısı kaleme aldı.
"Ukrayna ve İsrail Konusunda Hakikat Anı" başlıklı yazıda Biden, İsrail ve Ukrayna'daki gündemleri değerlendirdi.
ABD Başkanı, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının artması durumunda, ABD'nin de çatışmalara dahil olabileceğine işaret etti. Biden, şunları yazdı:
"Eğer İran İsrail'e yönelik saldırılarını önemli ölçüde arttırmayı başarırsa, ABD de bu saldırıların içine çekilebilir. İsrail Ortadoğu'daki en güçlü ortağımızdır; savunmasının zayıflaması ve İran'ın bu hafta sonu (13 Nisan) amaçladığı yıkımı gerçekleştirmesi halinde buna seyirci kalmamız düşünülemez. İsrail'in hava savunmasını takviye ederek ve askeri yardımda bulunarak bu sonucu daha az olası hale getirebiliriz, böylece savunması tam olarak hazır durumda kalabilir."
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