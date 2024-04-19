"Amcamı yamyamlar yedi"

Joe Biden, savaş kahramanı amcasının İkinci Dünya Savaşı'nda Papua Yeni Gine üzerinde uçağı düştükten sonra yamyamlar tarafından yenmiş olabileceğini öne sürdü

ABD Başkanı Joe Biden, savaş kahramanı amcasının İkinci Dünya Savaşı'nda Papua Yeni Gine üzerinde uçağı düştükten sonra yamyamlar tarafından yenmiş olabileceğini öne sürdü.

Biden, dün yaptığı konuşmada, amcası Ambrose J. Finnegan'ın uçağının 1940'larda düştüğü bölgede o zamanlar çok sayıda yamyam olduğunu ve amcasının kalıntılarının hiçbir zaman bulunamadığını söyledi.

Ancak Daily Maily'de yer alan habere göre Biden'ın açıklaması, uçağın söylediği gibi "düşürülmediğini" gösteren Pentagon kayıtlarıyla tutarsızdı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a göre bu, 14 Mayıs 1944'te Papua Yeni Gine açıklarında motor arızası yaşayan ve okyanusa düşen bir kurye uçuşuydu. Amcası pilot değil yolcuydu.

Biden "yamyam" yorumlarını, aile tarafından "Bosie Amca" olarak bilinen akrabasının adını taşıyan bir savaş anıtını ziyaret ettiği Scranton, Pennsylvania gezisinde yaptı.

Biden şunları söyledi: (Bosie) o zamanlar çok sayıda yamyamın bulunduğu bir bölgede vuruldu. Cesedini hiçbir zaman bulamadılar.

Ama ben oradayken hükümet geri döndü ve uçağın parçalarını ve benzerlerini kontrol edip buldular.

