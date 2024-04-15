İngiliz savaş uçakları Kıbrıs'tan kalktı

İngiliz savaş uçakları, İran’ın saldırısına karşı İsrail’in savunulmasına yardımcı olmak üzere Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü’nden havalandı. İran, İsrail için hava sahasını açan ülkelere karşılık vereceğini açıklamıştı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesindeki İngiliz egemen üslerinden, Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait bazı savaş ve tanker uçakları, İran-İsrail gerilimi üzerine kalkış yaptı

GKRY'nin Limasol kenti yakınlarında "egemen üs" statüsünde bulunan Akrotiri (Ağrotur) Hava Üssü'nden RAF'a ait savaş ve tanker uçakları kalkış yaptı.

Yerel kaynaklar, GKRY'nin Larnaka kentine yakın bölgede bulunan İngiliz üssü Dikelya'dan da uçak sesleri geldiğini öne sürdü.

Öte yandan İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırının ardından İngiltere, İsrail'e destek mesajı verdi; Kıbrıs'taki Ağrotur Üssü'ne konuşlandırdığı uçakları bölgeye destek için hazırladığı ifade edildi.

Güney'de yayımlanan Cyprus Mail gazetesi, İngiliz donanmasına ait Airbus KC2 Voyager'in 23:09'da Kıbrıs'tan yola çıktığını ancak hedefinin kamuoyuyla paylaşılmadığı yazdı.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) jetlerinin İran'a ait birkaç insansız hava aracını düşürdüğünü teyit etti.

Ülkesinin, İran'ın saldırısını engellemek amacıyla uluslararası koordineli çabada yer aldığı bilgisini paylaşan Sunak, "İngiltere'nin de katıldığı uluslararası koordineli çaba sayesinde bu füzelerin neredeyse tamamı engellenerek sadece İsrail'de değil, Ürdün gibi komşu ülkelerde de hayat kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Sunak, RAF'ın bölgeye ilave uçaklar gönderdiğini doğrulayarak, "Uçaklarımızın bir dizi İran saldırı uçağını düşürdüğünü teyit edebilirim." açıklamasını yaptı.

Başbakan Sunak, halihazırda soğukkanlılığın hakim olmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, ülkesinin durumu yatıştırmak için müttefikleriyle çalışacağını kaydetti.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, önceki gün İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, RAF'a ait ilave jetler ile yakıt ikmal tankerlerini Orta Doğu'ya konuşlandırdıklarını duyurmuştu.

İngiliz Sky News televizyonu da kaynaklarına dayandırdığı haberinde, RAF jetlerinin İsrail'in savunmasında görev aldığını belirtmişti.

İran, İsrail için hava sahasını açan ülkelere karşılık vereceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda Güney Kıbrıs hükümeti, acil durum toplantısı kararı aldı.

Kraliyete ait uçaklar, son aylarda iki kez daha havalanmış ve Yemen'i vurmuştu.

