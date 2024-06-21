İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Nasrallah’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni saldırmakla tehdit ettiğini belirterek, "Çok geç olmadan İran'ı hemen durdurmalıyız" dedi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran’ın füzelerinin Avrupa ülkelerini ve tüm özgür dünyayı tehdit ettiğini" savundu.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın önceki günkü konuşmasına atıfla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) “saldırmakla tehdit ettiğini” belirten Katz, “Çok geç olmadan İran'ı hemen durdurmalıyız.” ifadelerine yer verdi.

Katz ayrıca, paylaşımında ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un yanı sıra Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'un sosyal medya hesaplarını da etiketledi.

