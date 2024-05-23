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“Her isteyen, istediği yere çöp bırakmamalı”

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“Her isteyen, istediği yere çöp bırakmamalı”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bir çevre dostu vatandaşımız, ülkemizde çevresine saygılı insan kalmadığını ifade ederek gönderdiği fotoğrafla sitemlerini dile getirdi.
Çevre dostu vatandaşımız, fotoğrafta görülen çöp ve molozların Mağusanın merkezi sayılan Sakarya bölgesindeki bir yeşil alanda çekildiğini belirterek “Bu çöpleri ve molozları buraya bırakan kişi veya kişiler neden belediye ekiplerine çağırıp burayı temizletmediler. Her isteyen istediği yere çöp ve molozları bırakması durumunda ülkemizin kısa zamanda çöplük olacaktır” diyerek tepkisini ifade etti.
Bu molozların bir çöp konteynerine atılması gerektiğini zira etrafa bırakılan bu molozlar kısa sürede etrafa dağılacağını söyleyen duyarlı vatandaşımız “Çevremizi temiz tutmazsak geleceğimizi yok edeceğimizi unutmayalım” diyerek herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya davet etti.
 
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