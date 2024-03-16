İnternetten aldığı sahte diplomasyla 30 hastayı tedavi etti

Brezilya'da 27 yaşındaki Mirian Santana isimli kadın internetten aldığı sahte diplomayla doktorluk yapmaya çalıştı. Sahte doktorun foyası ilk iş gününde ortaya çıktı

Brezilya'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Sao Paulo kentinde yaşayan 27 yaşındaki Mirian Santana aldığı sahte doktor diplomasıyla hekimlik yapmaya başladı.

Ancak Santana'nın suçu kısa sürede fark edildi.

27 yaşındaki Mirian Santana sadece 8 dolara internet üzerinden satın aldığı sahte diploma ile doktor olarak 30 kişiyi tedavi etti.

Santana’nın sahte eğitim belgesi, diğer sağlık çalışanları tarafından fark edildi. Şüpheler üzerine yapılan araştırma, sahtekarın kullandığı diploma numarasının aslında başka bir doktora ait olduğunu gösterdi. İlk iş gününde yakalanan sahte doktor polise tıbbi bir görevde bulunmadığını itiraf etti.

İddiaya göre Santana, Belediye Binası’nın düzenlediği bir ihaleyle dış kaynak kullanımı sağlayan bir şirket aracılığıyla işe alınmıştı. Kendisini bir konuşma terapisti olarak tanıtan Santana, aylık 802 dolar kazanç elde ettiğini söyledi.

