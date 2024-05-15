İnsanlığın bittiği yer!

Gazze'de halk aç beklerken, İsrailli aşırı sağcılar, Gazze'ye giden yardım paketlerini parçaladı

Aylardır bombalar altında yaşam mücadelesi veren Gazze'deki Filistinliler açlıkla boğuşurken, İsrail'de aşırı sağcı grupların Gazze'ye giden gıda yardımlarını parçaladığı görüntüler büyük tepki çekti.İsrailli aşırı sağcılar, önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze'ye giden yardım konvoyunu durdurarak gıda ve ilaç kutularını parçaladı.İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de yüzbinlerce kişi açlık yaşarken, aralarında Yahudi yerleşimcilerin de bulunduğu çok sayıda İsraillinin Ürdün'den Gazze'ye giden yardım kutularını parçalaması dikkat çekti.İsrailli gruplar, Gazze'de rehin tutulan İsrailliler bırakılana kadar Filistinliler yönelik yardımlara izin verilmemesi gerektiğini savundu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kalabalığın, yardım kutularını kamyondan düşürüp üzerinde tepindiği görülüyor.Gruptan bir kişi, AFP haber ajansına "Askerlerimizi ve İsraillileri öldüren Hamas'a yardım kamyonlarının geçtiğini öğrenince buraya geldik" dedi.El Halil'deki bir İsrail kontrol noktasında çekilen görüntüler, ABD'nin de tepkisini çekti. Beyaz Saray, yağmalama görüntüleri için "çok korkunç" ifadelerini kullandı.Gazze'de can kaybı 35 bini geçerken BM, korkunç bir açlık felaketinin kapıda olduğu uyarısı yapıyor.