banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
34 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

İnsanlığın bittiği yer!

banner1020

Gazze'de halk aç beklerken, İsrailli aşırı sağcılar, Gazze'ye giden yardım paketlerini parçaladı

banner974
İnsanlığın bittiği yer!
banner971
Aylardır bombalar altında yaşam mücadelesi veren Gazze'deki Filistinliler açlıkla boğuşurken, İsrail'de aşırı sağcı grupların Gazze'ye giden gıda yardımlarını parçaladığı görüntüler büyük tepki çekti.
İsrailli  aşırı sağcılar, önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze'ye giden yardım konvoyunu durdurarak gıda ve ilaç kutularını parçaladı. 
İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de yüzbinlerce kişi açlık yaşarken, aralarında Yahudi yerleşimcilerin de bulunduğu çok sayıda İsraillinin Ürdün'den Gazze'ye giden yardım kutularını parçalaması dikkat çekti. 
İsrailli gruplar, Gazze'de rehin tutulan İsrailliler bırakılana kadar Filistinliler yönelik yardımlara izin verilmemesi gerektiğini savundu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kalabalığın, yardım kutularını kamyondan düşürüp üzerinde tepindiği görülüyor.
Gruptan bir kişi, AFP haber ajansına "Askerlerimizi ve İsraillileri öldüren Hamas'a yardım kamyonlarının geçtiğini öğrenince buraya geldik" dedi.
El Halil'deki bir İsrail kontrol noktasında çekilen görüntüler, ABD'nin de tepkisini çekti. Beyaz Saray, yağmalama görüntüleri için "çok korkunç" ifadelerini kullandı.
Gazze'de can kaybı 35 bini geçerken BM, korkunç bir açlık felaketinin kapıda olduğu uyarısı yapıyor. 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.