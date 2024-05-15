İskele Belediyesi Makenzi Plajı Parkı herkesin uğrak yeri

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, İskele Belediyesi tarafından yapılan Makenzi Plajı bölgesindeki park alanının gerçektende ülkemizde yapılan ender güzel işlerden biri olduğunu söylediler.

Özellikle hafta sonları çocuklarına güzel saatler yaşatmak ve yorgunluk atmak isteyen vatandaşlar için çok güzel bir alan olan İskele Belediyesi Makenzi Plajı Parkı’nın adeta biçilmiş bir kaftan olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, bu projeyi hayata geçiren herkesi kutlamak istediklerini kaydettiler.

Yürüyüş yolları, çocuk parkı bisiklet yolu ve biraz uzağında ise luna parkı ile bölgenin gerek yerli gerekse yabancı insanların uğrak yeri haline geldiği ifade edilerek, diğer kıyılardaki belediyelere de örnek olmasını dilediler.

