banner913
banner932
Futbol dünyasında hakemlere yavaş yavaş elveda deniyor
Futbol dünyasında hakemlere yavaş yavaş elveda deniyor
20 0
Bağımsızlık Yolu: “Her bölgeye sığınma evi”
Bağımsızlık Yolu: “Her bölgeye sığınma evi”
10 0
 
Vakıflar Bankası’nın yeni başkanı Özorun
Vakıflar Bankası’nın yeni başkanı Özorun
21 0
“Sosyal Sigortalar’da görev ihmali var”
“Sosyal Sigortalar’da görev ihmali var”
15 0
MTG, gol yağdırdı
MTG, gol yağdırdı
17 0
Binatlı fırsatı tepti
Binatlı fırsatı tepti
359 0
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
23 0
banner964
banner985

İnsani ara uzatılacak mı?

banner989

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani aranın" son gününde sürenin uzatılması çağrıları sürüyor

banner974
İnsani ara uzatılacak mı?
banner971
İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve rehine takası anlaşmasında sona geldi. 
Cuma günü TSİ 08.00'de başlayan anlaşma son esirlerin de takas edilmesiyle bitecek.
Hem İsrail hem Hamas anlaşmasının uzatılabileceğine dair sinyaller verdi. 
HAMAS'TAN AÇIKLAMA
Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.
NETANYAHU DA UZATMAK İSTİYOR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde ateşkesin uzatılmasına olumlu yaklaştıklarını söyledi.
Hamas günlük 10 esiri serbest bırakırsa İsrail de Filistinli mahkumları serbest bırakıp Gazze'ye insani yardım girişine izin verecek. 
MISIR: ANLAŞMA YAKIN
Mısırlı güvenlik kaynakları, "Ara buluculular, Gazze ateşkesinin uzatılması konusunda uzlaşmaya yakın" açıklamasını yaptı .Mısır'dan yapılan açıklamada, "Katar ile ortak çabalarımızla ateşkesin 2 gün uzatılmasına yakınız." denildi.
 
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.