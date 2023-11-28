İnsani ara uzatılacak mı?

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani aranın" son gününde sürenin uzatılması çağrıları sürüyor

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve rehine takası anlaşmasında sona geldi.

Cuma günü TSİ 08.00'de başlayan anlaşma son esirlerin de takas edilmesiyle bitecek.

Hem İsrail hem Hamas anlaşmasının uzatılabileceğine dair sinyaller verdi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.

NETANYAHU DA UZATMAK İSTİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde ateşkesin uzatılmasına olumlu yaklaştıklarını söyledi.

Hamas günlük 10 esiri serbest bırakırsa İsrail de Filistinli mahkumları serbest bırakıp Gazze'ye insani yardım girişine izin verecek.

MISIR: ANLAŞMA YAKIN

Mısırlı güvenlik kaynakları, "Ara buluculular, Gazze ateşkesinin uzatılması konusunda uzlaşmaya yakın" açıklamasını yaptı .Mısır'dan yapılan açıklamada, "Katar ile ortak çabalarımızla ateşkesin 2 gün uzatılmasına yakınız." denildi.



