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İngiltere'de yaşanan bir olay tıp literatürüne girdi

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İngiltere'de yaşanan bir olay tıp literatürüne girdi

İngiltere’de yaşayan 15 yaşındaki bir çocuğun cinsel tatmin için denediği yöntem bilim insanlarını ve doktorları şaşkına çevirdi. Genç çocuk cinsel uzvuna merak ettiği için USB kablo sokunca hastanelik oldu.

Yaşadığı olayı kaldırıldığı hastanede doktorlara anlatan gencin röntgen sonucunu inceleyen bilim insanları ise şaşkına döndü. “Cinsel deney” uğruna sağlığını riske atan gencin penisinden USB kablo zorlukla çıkarıldı.

Doktorlar zorlu ameliyatın detaylarını paylaştı.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar durumu kamuoyuna hazırladıkları bir rapor ile duyururken, USB kablolarının vücut içinde düğüm olduğunu ve bu sebeple ameliyatın büyük bir zorluk içerisinde gerçekleştiğini açıkladı.

Science Direct isimli medya platformunun Urology isimli bilimsel dergiden hazırladığı haberde yer alan bilimsel araştırmada olayın 2021’de meydana geldiği belirtildi. Doktorların kaleme aldığı bilimsel araştırmada, “Vücuda yerleştirilen cisim derin doku üzerinden çıkarıldı. Kablolar penis ucundan çıkarıldı” denilirken ismi açıklanmayan gencin cinsel deney için bunu yaptığı ve herhangi bir zihinsel rahatsızlığı olmadığı da duyuruldu.

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