Elektrik faturanızın yüzde 23’ü hiç kullanılmayan cihazlar yüzünden

Son dönemde elektrik faturalarındaki büyük artış vatandaşa zor günler yaşatırken, İngiliz uzmanlar, evlerde kullanılmayan ancak elektrik harcayan cihazlar konusunda uyardı, bu cihazların faturalara etkisine dikkat çekildi

Avrupa'da başlayan enerji krizi Çin, ABD ve Hindistan'a da yayılırken, fiyatlarda büyük yükselişler kaydedilmeye başlandı. Türkiye’de de geçen yıla oranla elekt­rikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Ve Ukrayna’daki savaşın gaz arzını büyük ölçüde azaltması ve önümüzdeki ay fiyat üst sınırının kaldırılması nedeniyle yakıt fiyatlarında bağlantılı olmayan büyük bir artış olması, gereksiz yere yaşam maliyetindeki şok edici artışa katkıda bulunuyor.

Elektrik faturalarının hane halklarının canını yakmaya başladığı şu günlerde İngiliz uzmanlardan faturalarla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi.

FATURALARIN YÜZDE 23’ÜNÜ OLUŞTURUYORLAR

İngiliz uzman Rob Bohm, evlerde bulunan ancak açık olmayan/kullanılmayan cihazların da elektrik faturasına katkı sağladığını açıkladı. Bohm, kullanılmadıklarında bile enerji tüketen ev aletlerini ‘vampir cihazlar’ olarak nitelendirirken, elektrik faturalarının yüzde 23’lük bölümünün bu durumdan etkilendiğini söyledi.

57 yaşındaki uzman, “Her yerde vampirler var. Bunlar, evinizin her yerinde elektrikli aletler, şarj cihazları hatta ışıklar olabilir. Bunlar, siz kapalı olduklarını düşündüğünüzde bile ana şebekeden güç çeken cihazlardır. Bireysel olarak çok pahalıya mal olmazlar, ancak zamanla yıllık elektrik faturanıza yüzlerce lira ekleyebilirler.” dedi.

İngiltere’nin en büyük elektrik tedarikçisi olan British Gas tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, elektrik kullanımının yüzde 23’ünün ‘vampir cihazlardan’ oluştuğunu ortaya çıkardı.

ŞARJ ALETLERİ EN BÜYÜK DÜŞMAN

Enerji uzmanı Bohm’a göre, bu cihazların en dikkat çekeni ve belki de en çok enerji harcayanı hepimizin evinde bulunan şarj aletleri. Bohm, “Telefon şarj fişleri, telefonunuzu şarj etmeseler bile sürekli olarak enerji çeker. İçlerinde, fişe takılı oldukları her zaman çok az miktarda güç kullanan bir transformatör var.’ dedi.

Bohm’a göre sadece telefonların değil, diş fırçalarının, kulaklıkların, bilgisayarların ve diğer tüm elektronik cihazların şarj aletleri de faturaların artmasında önemli bir role sahip.

Bohm’a göre, yeni nesil LED ekranlı televizyonlar da izlenmese bile şebekeden kapatılmadığı sürece sürekli olarak güç kullanmaya devam ediyor. Akıllı televizyonların bekleme veya uyku moduna alınması da yine güç harcamasına devam etmesine neden oluyor. Bohm’a göre birden fazla televizyonu olan evlerde bu durumun faturalara yıllık olarak etkisi çok daha fazla…

EN ÇOK KULLANILAN BEYAZ EŞYALARA DİKKAT

Fişe takılı olan mikrodalga fırın ve çalar saat, sürekli saat gösteren fırın ve elektrikli termostatlar, DVD oynatıcıları, hoparlörler, Wi-Fi cihazı, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesinin de kullanılmadığı durumlarda elektrik kullanmaya devam ettiği belirtildi.

Geçen yıl İngiltere’nin önde gelen firmalarından British Gas, “vampir elektriğin” ulusal maliyetini 2,2 milyar sterlin olarak belirledi. Gelecek ay ise bu fiyatın, zamlarla birlikte 3,3 milyar sterline yükselmesi bekleniyor.

British Gas’da akıllı enerji uzmanı olan Marc Robson, “Bu durumun başlıca suçluları, bekleme modundaki TV’ler ve oyun konsolları ile şarjda bırakılan dizüstü bilgisayarlar ve telefonlar” dedi. Robson, ‘Geçen yıl yaptığımız araştırma, hanelerin bu öğeleri ana şebekeden kapatarak elektrik faturalarında ortalama 100 sterlin tasarruf edebileceğini gösterdi.” dedi.