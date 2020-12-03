Narenciye üreticileri kesim işçileri konusunda çalışma yapılmasını bekliyor

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği, Narenciye İhracatçı Birlikleri, Narenciye Kesim Ekipleri Derneği, ortak açıklama yaparak, hükümetten, Türkiye’den getirilecek olan narenciye kesim işçilerinin pandemiden kaynaklanan masrafları konusunda ivedi çalışma yapması talebinde bulundu.

Açıklamada, narenciye bahçeleri ve tesislerinde kesim ve fabrika işçisi olarak çalışacak işçilerin Türkiye’den getirilmesi noktasında hizmet veren kesim kontraktörlerinin, pandemiden kaynaklanan maliyet artışını karşılayamayacaklarından ötürü işçi getiremeyeceklerini, narenciye derneklerine bildirdikleri kaydedildi.

Bu şartlar altında üreticilerin ürünlerinin hasatı ve paketleme işlemlerinin sıkıntıya gireceği ve mağduriyetler yaşanacağı belirtilen açıklamada, hükümetin kesim kontraktörlerinin sıkıntılarını çözme noktasında ivedi ve sonuç alıcı çalışma yapması gerektiği belirtildi.

Öte yandan Narenciye Kesim Ekipleri Birliği de 2020-21 narenciye hasat sezonu için çalışma ön izni ile Türkiye’den getirilecek narenciye kesim işçilerinin pandemiden dolayı karantina süreçlerindeki tüm masraflarının devlet tarafından karşılanmadığı takdirde adaya kesim işçisi getiremeyeceklerini bildiren bir açıklama yaptı.