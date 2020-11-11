İngiltere'de işsiz sayısında son 11 yılın en yüksek artışı

Ulusal İstatistik Ofisi tarafınfan yapılan açıklamaya göre Eylül’e kadar olan üç aylık dönemde işsiz sayısında 11 yılın en sert artışı kaydedildi…

İngiltere’de finansal krizden bu yana işsiz sayısında görülen en sert artış, Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın ücretsiz izin programını daha erken genişletmesi durumunda işten çıkarmaların ne kadarının önlenebileceği sorularını akıllara getiriyor.

İngiltere’de yerine yeni alım yapılmamak üzere işten çıkarılanların sayısı 181 binlik rekor artış ile üçüncü çeyrekte 300 bini aştı.

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından Salı günü açıklanan verilere göre işsiz sayısı söz konusu dönemde 243 bin arttı. İşsizlik oranı yüzde 4.8 ile dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Sunak, geçen haftaki açıklamasında Koronavirüs nedeniyle tam zamanlı çalışamayan işçilerin ücretlerinin Mart’a kadar yüzde 80’inin hükümet tarafından ödeneceğini belirtti. Ekonomistler bu adımla birlikte işsizliğin daha önce tahmin edilenden daha düşük bir noktada pik yapacağını düşünüyor.