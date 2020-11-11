Rum başkanlık sarayında 5'li konferans gündemli toplantı

Siyasi Parti Başkanları Konseyi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’ya gelecek olması ve gayrı resmî 5’li konferans ihtimali ile bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında, Başkanlık Sarayı’nda topladı.

Rum Yönetimi eski başkanlarından Yorgos Vasiliu ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de katıldığı ve öğle saatlerinde tamamlanan toplantıda Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımları masaya yatırdı.

Rum radyosuna göre, Sözcü Nikos Kusios toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, siyasi parti başkanlarının basına farklı görüşler belirtmeleri nedeniyle, Rum tarafının, çağrılması halinde gayrı resmî konferansa katılacağını, söz konusu konferansta müzakere değil, prosedürel konuların ele alınacağını söyledi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu “ülkenin ulusal geleceği açısından (12’ye) 5 kala durumundayız. Her birimizin tercih ettiği çözüm modeline bakılmaksızın, yeniden birleşme yerine Münhasır Ekonomik Bölge’yi (MEB) kaybetme riski ile 5 de artıda (12’de) bulunuyoruz” ifadesini kullandı. DİSİ’nin, Rum toplumunun diyaloğa, hatta gayrı resmî beşli konferansa katılmaya hazır olduğu net mesajını vermesi gerektiğini söyleyen Neofitu “Genel Sekreter’e de (5’li konferansı) toplamasını değil ama katılmaya bugünden hazır olduğumuzu söylemeliyiz. Prosedürde gelişme olmadan zaman geçtikçe yeni oldubittilere giriyoruz” dedi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Anastasiadis’ten, Kıbrıs sorunuyla ilgili temasları hakkında bilgi aldıklarını belirterek “olgular çok zor ve tehlikeli” dedi, AKEL’in tutumunu şu cümlelerle aktardı:

“Türkiye MEB’de ve Maraş’ta gerilimi tırmandırıyor. Yeni oldubittiler olursa, çözüm perspektiflerini de gömecek. Sloganlarla zaman harcamayalım, diyaloğun yeniden başlaması için gerekli şartları yaratalım. Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’la ilgili kararları nettir. Çözüm zemini iki bölgeli iki toplumlu federasyon olmaya devam ediyor. Başkan Anastasiadis değil ama bazı partilerin önerdiği gibi, bu zemini değiştirmeyi bizim taraf ortaya koyarsa vay halimize.”

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos partisinin 5’li konferanstan kaygılı olduğunu açıkladı. “Başkan Anastasidis’ten, Genel Sekreter’in gayrı resmî beşli konferans niyetini öğrendik. Türkiye’nin iki devletten söz ettiği bir dönemde, gayrı resmî olsa da bu konferansa katılmamızın çok tehlikeli olduğu endişemizi dile getirdik” ifadesini kullandı. Papadopulos “Başkan’dan Genel Sekreter’in Kıbrıs Cumhuriyeti’ni hangi sıfatla davet edeceğini izah etmesi için inisiyatif almasını istedik. Prosedür hatırına özü feda etmemeliyiz. Ancak müzakerelerle ilerleyebileceğimizde hemfikiriz ancak endişemizi de dile getirmek zorundayız” dedi.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, partisinin gayrı resmî beşli konferansa dair tezlerinin çok iyi bilindiğini hatırlatarak, Anastasiadis’e “nihayetinde gayrı resmî bir beşli konferansa katılmayı kabul ederse, oraya alternatif senaryolarla gitmesi gerektiğini ilettik” ifadesini kullandı.